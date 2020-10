🎥 Na de Antwerpse stadsderby nu de 'Vlasico': Kortrijk deelt al een eerste prikje uit aan Zulte Waregem

Zondag werd de eerste echte Antwerpse stadsderby in meer dan 16 jaar afgewerkt en volgende speeldag staat er al weer een beladen burenduel op de kalender. Maandag nemen Zulte Waregem en KV Kortrijk het tegen elkaar op in een Zuid-West-Vlaams onderonsje.

En bij zo'n burenduel hoort natuurlijk wat geplaag en gestook op voorhand. Zes dagen voor de match, niet toevallig dat aantal dagen, deelde KV Kortrijk alvast een eerste prikje uit aan de buren uit Zulte en Waregem.

"Nog zes dagen tot aan de derby. Inderdaad, zes", postten de Kerels op hun sociale mediakanalen, goed wetende dat ze een jaar geleden voor de zesde keer op rij wisten te winnen van Essevee. Dat werd toen zo gevierd door de spelers en het supporterslegioen.

Aan die zegereeks van zes op een rij is in februari van dit jaar wel een einde gekomen na de 2-2 in het Regenboogstadion. Zulte Waregem zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen en wie weet zorgt een derbyzege wel voor de kentering... Of gaat KVK voor acht keer ongeslagen op rij?