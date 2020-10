Reviewcommissie laat nog eens van zich horen: speler van Club Brugge en Union op het matje geroepen

Jawel, de reviewcommissie van de KBVB leeft nog. Omdat er in 1A een VAR is heeft die commissie geen nut meer in de hoogste Belgische voetbalklasse. In 1B daarentegen nog wel.

En maandag heeft de reviewcommissie nog eens van zich laten horen. Na de meeste speeldagen werd er niemand vervolgd, maar na Union - Club Nxt wou de commissie toch terugkomen op twee incidenten. Het gaat om Sieben Van der Heyden van Union en Cisse Sandra van Club Nxt, de beloften van Club Brugge in 1B. "Op basis van artikel P2.23 van het bondsreglement beslist de Reviewcommissie beide spelers te laten vervolgen door het Bondsparket", liet de KBVB maandag weten. De Reviewcommissie beslist Siebe Van der Heyden (@UnionStGilloise) en Cisse Sandra (@ClubNxt) te laten vervolgen door het Bondsparket. — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) October 26, 2020