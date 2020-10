Bondscoach optimistisch over Hazard: "Vanavond start zijn seizoen" & "Ik verwacht een heel flitsend seizoen van onze aanvoerder"

Dit seizoen kwam Eden Hazard nog niet in actie voor Real Madrid of de Rode Duivels. Een nieuwe blessure gooide roet in het eten na een lange revalidatie, maar dinsdag kan hij eindelijk weer aan voetballen toekomen.

Het is natuurlijk nog afwachten of Zinédine Zidane de Rode Duivel effectief zal inzetten tegen Borussia Mönchengladbach, maar hij behoort al wel tot de wedstrijdselectie. Dat is ook al een stap na al dat blessureleed!

Roberto Martinez, de bondscoach van België, is alvast blij over de manier waarop Real Madrid met Eden Hazard omgaat. "Ze zetten geen druk op hem en gaven hem de tijd om terug te keren. Vanavond start zijn seizoen. Ik hoop dat hij een goede beurt maakt tegen Borussia Mönchengladbach, op welke manier dan ook", laat de Spanjaard optekenen bij Sporza.

Topfit naar het EK?

De bondscoach is ervan overtuigd dat het goed komt met zijn aanvoerder. "Ik wil elke Rode Duivels-fan geruststellen dat ze vanavond misschien hun aanvoerder weer aan het werk zullen zien en ik verwacht ook een heel flitsend seizoen van onze aanvoerder. Hij zal klaar zijn voor de Duivels, is het niet voor november, dan wel voor maart. Maar het belangrijkste is dat we een topfitte Hazard hebben, die elke week zijn wedstrijd speelt, met het oog op het EK van volgende zomer."