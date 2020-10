Rondje dansen op het Kampioenenbal: Dortmund pakt volle buit tegen Antwerp, Barça gaat winnen in Turijn

Club Brugge start met vier op zes in de Champions League na een 1-1-gelijkspel tegen SS Lazio. Er werden echter nog enkele wedstrijden afgewerkt. Een overzicht.

Borussia Dortmund 2 - 0 Zenit FC

In de andere wedstrijd in de poule van Club Brugge won Borussia Dortmund - Thomas Meunier en Axel Witsel stonden in de basis, Thorgan Hazard viel in - van Zenit FC. Club Brugge staat samen met SS Lazio aan de leiding.

Juventus FC 0 - 2 FC Barcelona

FC Barcelona won vanavond op het veld van Juventus. Ousmane Dembele bracht de Catalanen vroeg op voorsprong. In de slotminuten besliste Lionel Messi de wedstrijd van op de stip. Cristiano Ronaldo was er niet bij.

Overige wedstrijden:

FC Krasnodar 0 - 4 Chelsea FC

Sevilla FC 1 - 0 Stade Rennes

Ferencvaros 2 - 2 Dynamo Kiev

Istanbul Basaksehir 0 - 2 PSG

Manchester United 5 - 0 RB Leipzig