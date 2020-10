"Titel voor Antwerp zal wel volgen, maar ..." en "Leko sloeg zich overdreven op de borst"

Antwerp is de ploeg van't stad door de 3-2 zege tegen Beerschot. Bovendien staan ze voorlopig ook op kop in de rangschikking van de Jupiler Pro League. Of ze nu ook titelkandidaat zijn? Hein Vanhaezebrouck toont zich kritisch.

"Antwerp wordt een blijver aan de top van België", is Vanhaezebrouck duidelijk in Het Nieuwsblad. "Na de Beker van België zal ook de titel wel eens volgen. Maar plak er geen datum op en panikeer niet als het niet meteen lukt." Mirakels? "Leko die over mirakels sprak na de zege tegen Beerschot en vergeleek met Leicester City dat kampioen werd? Veel te voorbarig wat mij betreft. Hij zal de twijfels en tegenwind gevoeld hebben een maand geleden en daarom dat hij zichzelf overdreven op de borst klopt." "Ik begrijp hem ergens wel, maar geduld is nodig. Laten we nog een wachten om Antwerp uit te roepen tot een titelkandidaat."