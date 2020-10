Nieuwe speler van Manchester United die vorige week nog op het veld stond tegen PSG, is besmet met het coronavirus

Alex Telles kwam de voorbije twee wedstrijden niet in actie voor Manchester United en nu is ook duidelijk waarom. De Braziliaanse linksback is namelijk besmet met het coronavirus. Hij kwam vorige week nog in actie tegen PSG.

Alex Telles werd in de laatste dagen van de transferperiode nog gehaald door Manchester United en vorige week maakte hij zijn debuut tegen PSG in de Champions League. De voorbije twee wedstrijden zat hij echter niet meer in de selectie.

De supporters vonden het vreemd, maar nu hebben ze ook uitleg gekregen hoe het komt dat Telles er niet bij was. De Braziliaan zou besmet zijn met het coronavirus. Het is niet duidelijk wanneer hij opnieuw in actie zal kunnen komen.