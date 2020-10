De Witte verrast: "Met Thorup was die klik er wel"

Ivan De Witte stond de afgelopen maanden mee in het oog van de storm. Er passeerden al drie trainers de revue. Maar in S/V Magazine verrast hij door te zeggen dat hij met Jess Thorup wel een goeie band had.

Thorup werd al na twee weken ontslagen. De Witte komt in het magazine terug op de trainers waar hij de beste relatie mee had. "Een boeiende relatie had ik met Michel Preud’homme en met Hein Vanhaezebrouck maar ook met Georges Leekens en Jess Thorup."

"Met Preud’homme kon ik ook over persoonlijke zaken praten. Sommige trainers krijgen een feeling met de club. Met Georges was dat zo, met Thorup ook. We hadden af en toe een discussie, maar als persoon was die klik er wel. Al gaan veel mensen verschieten als ze dat lezen", zegt de voorzitter.

Ze hadden allemaal één ding gemeen: "Dat er aan weerskanten goed geluisterd werd. Een trainer moet in de eerste plaats voetbal kennen, maar dan komt al heel vlug de psychologie en het overtuigen van zijn spelers."