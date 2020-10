Thorup reageert op situatie Dewaest: "Niet juiste moment"

KRC Genk zit toch wel verveeld met het geval Dewaest. De 29-jarige verdediger zit nu al een hele tijd in de B-kern en er werd beslist om hem daar ook te laten. Maar wat nu met zijn dik contract tot 2023?

Dewaest ligt dus nog dik 2,5 jaar onder contract en is één van de grootverdieners bij de Limburgers. Na een gesprek met het bestuur en trainer Jess Thorup kon de lucht blijkbaar niet geklaard worden.

"Na die gesprekken is het ons aanvoelen dat het niet het juiste moment is om Sébastien opnieuw te nemen in de A-kern”, zei Thorup erover. “Of dat in de toekomst wel zal gebeuren kan ik op dit moment nog niet zeggen.”