Mourinho gefrustreerd met eigen wanprestatie en groots in de nederlaag: "Het beste team heeft vandaag gewonnen" & "Ik had bij de rust elf keer willen wisselen"

Tottenham botste op een ijzersterk Antwerp en na de match was José Mourinho allesbehalve tevreden over de prestatie van zijn manschappen. Toch gaf hij ook de Antwerp-spelers een pluim.

"Antwerp kreeg wat het verdiende, wij ook. Het beste team heeft vandaag gewonnen en het slechtste verloren", liet José Mourinho na de 1-0 nederlaag tegen Antwerp optekenen. Hij was niet verrast met de manier waarop de Great Old de match aanpakte.

"Ze speelden zoals we uit onze analyses konden opmaken. Nochtans lieten ze veel ruimtes op het middenveld en tussen de lijnen, maar daar deden we niks mee. Na de rust konden we daar niet meer van profiteren, want toen hadden ze bijgestuurd."

Credits voor Antwerp

Bij de rust haalde de Portugees vier spelers naar de kant. "Als ik kon had ik ze alle elf gewisseld. Of vijf, maar dan had ik niets meer achter de hand", legde hij uit. "De dynamiek was zwak, de mentaliteit ook en dat stuur je niet zomaar bij. Maar ik heb ze opgesteld, dus de fout ligt helemaal bij mij."

Kortom, Tottenham gaf niet thuis en Antwerp verdiende de zege. Ze deden wat ze konden en hebben er het maximale uitgehaald. Met hun voetbal en met hun enthousiasme duwden ze ons in een positie waarin we ze, ik zou het zelfs zo kunnen zeggen, lieten winnen. Maar dan zou je hun verdienste onderuit halen en dat wil ik niet doen", gaf Mourinho de credits aan de spelers van Antwerp.