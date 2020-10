Marcus Rashford heeft opvallende statistiek beet: naast Solskjaer is hij nog maar de tweede speler ooit bij Manchester United die daarin slaagt

Straffe prestatie van Manchester United in de Champions League. Ze haalden namelijk zwaar uit tegen RB Leipzig. Het werd 5-0 na doelpunten van Greenwood, Martial en een hattrick van Rashford.

Er is iets opvallend aan de hattrick van Rashford, want hij deed het als invaller. De spits van Manchester United stond slechts een klein half uur tussen de lijnen en scoorde de drie doelpunten in het laatste kwartier.

Rashford is nog maar de tweede speler ooit bij Manchester United die erin slaagt om een hattrick te scoren als invaller. De vorige speler is geen onbekende voor deze kern van de Mancunians, want het is namelijk hun trainer, Ole Gunnar Solskjaer, die daar ook in geslaagd is.