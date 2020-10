Mag De Ketelaere dromen van debuut bij Rode Duivels? "Voordeel met coach als Clement te werken" en "Specifiek plan"

Nog altijd maar 19 is ie, Charles De Ketelaere, maar wel al helemaal open aan het bloeien. Zelfs op het niveau van de Champions League. Dan moet er toch ook stilaan gedacht worden aan een selectie voor de Rode Duivels. Roberto Martinez laat niet helemaal in zijn kaarten kijken.

"Charles maakt al lang deel uit van onze plannen", deelt de bondscoach mee aan VTM Nieuws. "Hij is een jonge, ervaren speler in het eerste elftal van Club Brugge en heeft voor dit seizoen ook al ervaringen opgedaan in de Champions League. We hebben altijd al zijn ontwikkeling in de gaten gehouden. Als 18-jarige kwam hij al bij de nationale U21."

Het is veelzeggend dat hij nu al zo belangrijk geworden is voor Club. "Wat hij op clubniveau doet, zal altijd zijn proces versnellen. Hij heeft het voordeel om met zo'n goede coach als Philippe Clement te kunnen werken. We hebben met Charles De Ketelaere een specifiek plan, zoals met Zino Vanheusden en Alexis Saelemaekers. Hij speelt een belangrijke rol bij de beloften."

Daar hecht Martinez wel waarde aan. "Soms moet een jonge speler dat ook kunnen doen en soms kan die dan al een kleine rol krijgen bij de Rode Duivels." Betekent dat dan dat De Ketelaere in de selectie zal zitten voor de oefenmatch tegen Zwitserland? Niet noodzakelijk. "De U21 hebben een belangrijke kwalificatiematch tegen Bosnië en Herzegovina voor de boeg", haalt Martinez aan.

Dus de nationale beloftenploeg zal De Ketelaere hard nodig hebben? "Sommige jonge spelers zullen overkomen voor onze wedstrijd tegen Zwitserland. Anderen zullen volledig die belangrijke rol krijgen bij de U21 om zich te proberen te kwalificeren", houdt Martinez zijn kaarten nog dicht bij de borst.