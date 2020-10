🎥 Pech voor Kemar Roofe: zijn record in de Europa League is na een week al verbroken door speler van Omonia Nicosia

Omonia Nicosia nam het op tegen PSV en de Nederlanders haalden het met 1-2. Toch kwam het doelpunt van de avond wel van Omonia Nicosia, want Jordi Gomez kon scoren vanop 56 meter. Het is meteen ook het verste doelpunt ooit in de Europa League.

Daarmee verbreekt Jordi Gomez het record van Kemar Roofe. Hij scoorde vorige week een fabelachtig doelpunt tegen standard, maar het record van verste doelpunt stond dus maar een week op de naam van de ex-aanvaller van Anderlecht.

🥈 Kemar Roofe set a record for the longest-range goal in Europa League history. That record did not last a week... 🏅 Step forward Jordi Gomez... ! #Europa #EuropaLeague pic.twitter.com/L9j738IjqD

56 - The goal scored by Jordi Gómez for Omonia Nicosia against PSV was from a distance of 56 metres, the furthest distance ever for a goal scored in the UEFA Europa League, beating last week's record by Kemar Roofe (@RangersFC) Madness. pic.twitter.com/ga04xOn3qT