Einde contract na dit seizoen: "MLS is een optie, maar Antwerp is Rafa's eerste keus"

Het draait de voorbije weken goed bij Antwerp en de man in vorm is misschien wel Lior Refaelov. Tegen Ludogorets én Tottenham scoorde hij de winnende treffer. Niet slecht voor een 34-jarige...

Een 34-jarige die zijn contract bij Royal Antwerp FC aan het einde van dit seizoen ziet aflopen. De intentie om te blijven voetballen is er alvast. "Op dit niveau wil ik nog een paar jaar blijven spelen", liet hij optekenen na de 1-0 tegen Tottenham.

En ook de intentie om bij Antwerp te blijven is er. "Ik twijfel er niet aan dat we binnenkort met het bestuur zullen spreken", liet Dudu Dahan, de zaakwaarnemer van Lior Refaelov, optekenen in Gazet van Antwerpen.

Antwerp eerste keus

"Hij wil nog drie à vier jaar aan de top spelen. De MLS is een optie en ik heb al aanbiedingen op zak. Alleen ligt dat nu nog niet op tafel. Antwerp is sowieso zijn eerste keus. Rafa voelt zich er super en zijn gezin heeft het ook naar hun zin in Antwerpen", ging Dahan verder. "Na de beker wil hij de club nu ook de titel bezorgen."

Na zeven jaar Club Brugge is Refaelov nu aan zijn derde seizoen bij de Great Old bezig. Het is nu aan club en speler om een akkoord te vinden over een verlengd verblijf...