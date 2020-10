Sterke prestaties worden beloond: Ritchie De Laet en Jérémy Gelin staan in team van de week Europa League

Antwerp speelde donderdagavond een uitstekende wedstrijd tegen Tottenham. Ze haalden het met 1-0 van Tottenham en het was moeilijk om er enkele uitblinkers uit te kiezen. WhoScored.com koos uiteindelijk voor twee spelers van Antwerp voor in het team van de week.

Antwerp heeft het achterin zeer goed gesloten gehouden tegen Tottenham en het was mede te danken aan de prestaties van Ritchie De Laet en Jérémy Gelin. Bij WhoScored.com zijn ze dan ook allebei opgenomen in het team van de week in de Europa League.

Verder kan u ook Pizzi terugvinden in het team van de week. De Portugees scoorde gisteren twee keer voor Benfica in de wedstrijd tegen Standard. Ook Diogo Dalot, door Manchester United uitgeleend aan AC Milan, staat in de ploeg dankzij een doelpunt en een assist.