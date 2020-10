Zidane doet uitspraken van Benzema over Vinicius -'Hij speelt tegen ons'- af als klein voorval: "Over mij wordt ook gepraat"

Meteen na de 2-2 tussen Real Madrid en Mönchengladbach lekte een gesprekje tussen Benzema en Mendy in de spelerstunnel uit. De spits raadde af om de bal nog naar Vinicius te spelen. Real-coach Zinédine Zidane komt terug op dat incident.

"Op het leven van mijn moeder, speel de bal niet naar hem. Hij speelt tegen ons", dat zei Karim Benzema tegen Mendy bij de rust. Een uitspraak die uiteraard niet in goede aarde is gevallen bij Vinicius, maar Zidane doet het als een klein voorvalletje af.

"We hebben het opgelost en de spelers hebben er ook al over gepraat", vertelde de Franse coach op zijn persconferentie. Er wordt zo veel gezegd op het veld en vroeger, zonder al die camera's, bleef het daar ook."

"Zo'n zaken horen er nu eenmaal mij. Over mij zal er ook wel gesproken worden." In elk geval heeft Zidane nu mer mogelijkheden om Vinicius te vervangen, want Hazard is weer fit.