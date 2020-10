Benzema roddelt in de spelerstunnel over ploegmaat: "Op mijn moeder haar leven. Speel niet met hem, hij speelt tegen ons"

Real Madrid sleepte via een knappe ommekeer nog een puntje uit de brand tegen Borussia Mönchengladbach. Bij de rust stond het 1-0 en het draaide niet bij de Spanjaarden. In de spelerstunnel richtte Karim Benzema zich tot zijn landgenoot Benjamin Mendy. Ploegmaat Vinicius Junior moest het ontgelden.

"Hij doet maar wat", hoorde het Franse Téléfoot Benzema zeggen. "Speel niet met hem, ik zweer het op mijn moeder haar leven. Hij speelt tegen ons." Ook in de spelerstunnel: Thibaut Courtois en Vinicius zelf, maar de Braziliaan zal het Frans niet begrepen hebben.

That video is out of context and you don't know if Benzema said all that or Mendy was part of it as well. Obviously they were frustrated and these kind of things happens everywhere. Here is a video of Karim and Ferland discussing with vinicius right after. pic.twitter.com/Lh8Bar7cRT