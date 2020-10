CEO van STVV laat zich uit over de huidige situatie: "Het is de realiteit, maar we zijn er mee bezig"

Bij STVV hadden ze ongetwijfeld meer verwacht van dit seizoen. De Kanaries wonnen vorige week wel van Standard, maar ze staan nog steeds op een teleurstellende 14de plaats. Over een plaats in de top 6 spreken ze dan ook niet meer.

Takayuki Tateishi, de CEO van STVV, had volgens Het Laatste Nieuws samen met het bestuur een gesprek met het supportersverbond van de Kanaries over de huidige situatie. Zo werd er onder meer verteld dat de club niet kan overleven zonder spelers te verkopen.

"Op dit moment kan onze club niet overleven zonder spelers te verkopen. Er is een budget van ongeveer 22 miljoen euro nodig om degradatie te ontlopen en de komende jaren zal het alleen maar stijgen. We komen aan die 22 miljoen, maar om een competitieve club te maken is nog 12 miljoen extra nodig. Het is de realiteit, maar we zijn er mee bezig", aldus Takayuki Tateishi.