Wie kunnen we nu verwachten bij KV Mechelen voor het duel tegen Club Brugge van vanavond? 8 buiten strijd, 5 half fit

Er is al veel geschreven en gesproken over de wedstrijd van vanavond in de Jupiler Pro League tussen Club Brugge en KV Mechelen. KV Mechelen- coach Wouter Vrancken, die hoopte op een uitstel van de wedstrijd, liet zijn ongenoegen al meermaals blijken.

Het was een zeer bewogen week voor de Mechelse club. Het was een komen en gaan van positieve en negatieve spelers. Van een optimale voorbereiding voor de topwedstrijd tegen Club Brugge is dus allerminst spraken. Deze spelers hebben negatief getest en trainden gisteren mee met de groep: Bushiri, Schoofs, Kaya, Voet en Boni. Vrancken kan dus beroep doen op dit vijftal, al hebben zij slechts één groepstraining in de benen. Deze spelers hebben positief getest en zijn dus niet inzetbaar voor het duel tegen Club Brugge: Victor Wernersson, Bas Van den Eynden, Peyre, Togui, Vranckx, Shved en Bouzian. Moest de huidige malaise nog niet voldoende zijn voor rood en geel, ook Issa Kaboré is er niet bij wegens schorsing. Het wordt dus zelfs uitkijken naar Defour en Walsh. Beiden kwamen al meer dan een half jaar niet meer in actie in een officieel duel. De wedstrijd in en tegen Club Brugge start om 20u45.





Volg Club Brugge - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.