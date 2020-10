"Een van de sterkste ploegen die ik al tegengekomen ben": Paul Clement onder de indruk van leider Charleroi

"Er valt eigenlijk niets op in te brengen", aldus Paul Clement na de nederlaag van zijn Cercle Brugge op bezoek bij Charleroi: 3-0.

Cercle Brugge is een van de revelaties van het nieuwe seizoen, maar op bezoek bij Charleroi had De Vereniging geen verhaal.

Ze hadden nochtans enkele goede kansen, maar konden niet scoren en de Zebra's waren wél opnieuw heel efficiënt.

Beter dan ons

"Ze scoorden op een counter en we zijn daar nooit van kunnen herstellen", aldus Paul Clement in zijn analyse na de match.

"De beste pleog heeft gewonnen, er valt over de hele match niets op in te brengen. Dit seizoen is het een van de beste ploegen waar we al tegen speelden. Ze kunnen zowel kort als lang spelen, met veel intensiteit en agressiviteit. Ze waren beter dan ons."