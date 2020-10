🎥 Hakim Ziyech dirigeert Chelsea voorbij Burnley

Chelsea startte met een erg offensieve formatie. Lampard koos voorin voor Werner, Abraham en Ziyech, met Kai Havertz en Mason Mount in steun van dit drietal. Chelsea nam de partij meteen in handen, maar moest tot iets voor het halfuur wachten op de eerste treffer.

Het was niet toevallig Hakim Ziyech die na een knappe combinatie de Blues op voorsprong trapte. Op het uur knikte Zouma een corner van Mount tegen de touwen.

Twintig minuten voor tijd zette Timo Werner de kroon op het werk. De Duitser werkte koelbloedig af na een knappe assist van Hakim Ziyech.

A first assist in English football amd many to come for Hakim Ziyech 🇲🇦. Guess no one told him that the PL is harder than the Eredivisie 🤷‍♂️ pic.twitter.com/JLF1i2UuVs