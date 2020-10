Defour spreekt over de moeilijke periode die hij doormaakte: "Het is oké om niet oké te zijn"

Steven Defour heeft woelige tijden meegemaakt als voetballer. Bij KV Mechelen hoopt hij de mentale rust te vinden die hij nodig heeft om te presteren. "Het is oké om niet oké te zijn", geeft hij aan.

Defour werd geteisterd door blessures de laatste jaren. "Ik heb het voetbalplezier gemist de voorbije jaren. Blessures zijn een leidraad doorheen mijn carrière", zegt hij in HLN. "Ik loop er niet mee te koop dat ik bij een psycholoog ga. Mensen vinden dat zwak. Tenminste, dat is de perceptie. Ik had die perceptie aanvankelijk ook. Bij Porto kende ik een moeilijk moment en de club stelde voor om met een psycholoog te praten. Ik dacht: 'Dat is toch niet nodig?' Uiteindelijk heeft het mijn ogen wel geopend. Het is oké is om niet oké te zijn."

Praten helpt. Hij hoopt nu in de herfst van zijn carrière nog te kunnen presteren bij Malinwa. "Ik voel me goed nu. Zowel fysiek als mentaal. Bij KV Mechelen is de kans groot dat ik mijn plezier terugvind. Alles is hier aanwezig om weer gelukkig te zijn. Of dat ook zal lukken, zal de toekomst uitwijzen. Fingers crossed."