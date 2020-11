Real Madrid maakt selectie bekend voor Champions League-wedstrijd tegen Inter: Eden Hazard is opnieuw van de partij

Morgen staat een topper op het programma in de Champions League. Real Madrid neemt het thuis op tegen Inter. De Madrilenen hebben deze middag hun selectie bekendgemaakt en met Eden Hazard en Thibaut Courtois zijn twee Rode Duivels van de partij.

Vorige week kreeg Eden Hazard in de Champions League zijn eerste minuten dit seizoen en het voorbije weekend stond hij voor het eerst in de basis. Tegen SD Huesca maakte Hazard meteen ook zijn eerste doelpunt dit seizoen.

Morgen speelt Real Madrid een topper in de Champions League tegen het Italiaanse Inter en Eden Hazard is opnieuw van de partij. Hij is, net zoals de andere Rode Duivel Thibaut Courtois, in de selectie opgenomen.