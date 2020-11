Mbaye Diagne (ex-Club Brugge) ongewenst bij Galatasaray: ex-aanvaller van Eupen en Anderlecht kan zijn vervanger worden

Mbaye Diagne mag al opnieuw vertrekken van Galatasaray. De aanvaller werd vorig seizoen uitgeleend aan Club Brugge, maar zoals iedereen ondertussen al wel weet, werd het geen succes. Nu is dus ook de Turkse topclub niet meer tevreden over de spits.

Door de afwezigheid van de Colombiaanse topspits Radamel Falcao kreeg Diagne nog eens een kans in de basis tegen Ankaragücü. De aanvaller stelde echter teleur en werd iets voor het uur al vervangen.

Fatih Terim, de trainer van Galatasaray, heeft al genoeg gezien. Volgens het Turkse Fanatik zou Diagne nu op de transferlijst geplaatst worden. Zo is de club van een zwaar salaris verlost. Galatasaray zou Henry Onyekuru, onder meer ex-Eupen en ex-Anderlecht, als de ideale vervanger zien. Vorig seizoen werd Onyekuru al uitgeleend aan de Turkse topclub, maar nu is hij terug aan het werk bij AS Monaco.