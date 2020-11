'Neymar heeft zijn toekomstkeuze gemaakt, maar het zal onder Parijse voorwaarden moeten gebeuren'

Neymar heeft een beslissing genomen over zijn toekomst. De Braziliaan heeft een terugkeer naar FC Barcelona uit zijn hoofd gezet. Hij gaat een nieuw contract onderhandelen met PSG.

Het contract van Neymar bij PSG loopt medio 2022 af. De Braziliaan poogt al héél lang om een terugvlucht naar Barcelona te boeken, maar een transfer was door de financiële situatie van FC Barcelona nooit verder weg.

AS weet dat een terugkeer naar Spanje definitief van de baan is. Barça kan Neymar niet betalen, terwijl de Braziliaan zelf een transfer naar Real Madrid - Florentino Perez aast al eventjes op Neymar - niet ziet zitten.

Aan Parijse voorwaarden?

Met andere woorden: hij wil in de Lichtstad blijven. Er zal er moeten onderhandeld worden. Neymar wil niet inleveren op zijn loon - hij verdient een slordige 30 miljoen euro per seizoen - terwijl PSG rekening moet houden met de regels van het Financial Fair Play.