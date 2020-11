Nicky Hayen ergert zich aan ondermaatse prestatie van zijn team: "Deze nederlaag is moeilijk te verteren"

Na twee uitgestelde wedstrijden op rij moest Waasland-Beveren zondag eindelijk nog eens aan de bak. Het niveauverschil met AA Gent was in eerste helft enorm, met een ruststand van 0-4 als logisch gevolg. De Leeuwen milderden in de tweede helft, maar dat was slechts een pleister op een houten been.

De trainer van Waasland-Beveren zat na afloop duidelijk verveeld met de matte prestatie van zijn elftal in de eerste helft. "Tja, het was een heel moeilijke wedstrijd. Deze nederlaag valt heel moeilijk te verteren. We wilden op het elan van tegen Racing Genk verdergaan, met veel druk vooruit. Maar vanaf het begin was het duidelijk dat we achter de feiten aan liepen", aldus Nicky Hayen.

"We wonnen geen duel, we wonnen geen tweede bal. Onze inspeelpasses waren dramatisch. De penaltyfase was tekenend. Onze doelman stopte de bal, maar Dorsch mag de bal nog twee keer laten botsen alvorens hem binnen te knallen. We moesten de kelk tot op de bodem ledigen in die eerste helft. Het enige positieve punt van de avond is dat mijn ploeg een reactie toonde na de pauze."

Al mag natuurlijk niet vergeten worden dat Waasland-Beveren de voorbije weken amper kon spelen en trainen omwille van het groot aantal coronabesmettingen in de spelersgroep. "Ik probeer me niet te verschuilen achter excuses, dat is mijn aard niet. Maar het was wel duidelijk zichtbaar dat we drie weken amper getraind hebben. Pas twee dagen voor de match konden we de groepstrainingen hervatten, dat is niet genoeg."