Pech voor Romelu Lukaku: Rode Duivel is er meer dan waarschijnlijk niet bij tegen Real Madrid

Romelu Lukaku was er dit weekend niet bij door een blessure aan de adductoren, maar ook voor de wedstrijd van deze week lijkt hij te moeten passen. Zo zal hij er dus niet bij zijn tegen Real Madrid.

Volgens de Italiaanse pers zal Romelu Lukaku, zoals al eerder werd gevreesd, moeten passen voor de wedstrijd tegen Real Madrid. Het is jammer voor de Rode Duivel want hij was uitstekend bezig dit seizoen. Hij scoorde voorlopig al 7 doelpunten in 7 wedstrijden.