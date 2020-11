"Daarom staan we ook op die zestiende plaats": Francky Dury ziet Essevee twee dure punten weggeven in het slot

In het absolute slot zag Zulte Waregem nog een driepunter door de neus geboord. Maar het liep eigenlijk al de hele match niet echt lekker. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen", besefte Francky Dury eens te meer.

Bij de rust stond het 0-0, maar had eigenlijk enkel KV Kortrijk al wat leuk voetbal op de mat gebracht. "Dat het stroef liep? We staan zestiende, dan zit je in de hoek waar de klappen vallen. Dat het dan stroef loopt? Daar moet je rekening mee houden." Bij de rust bracht de oefenmeester van Essevee spits Chory in, die een kwartier voor tijd scoorde: "Ik wilde meer balvastheid en mogelijkheden om te infiltreren. Zijn doelpunt viel op het ideale moment en dan hoop je die voorsprong te kunnen vasthouden." Geen discussie Maar in het slot liep het dus toch nog mis na een strafschopdoelpunt: "Ik verwijt niemand iets: niet Opare, niet de ref. Ik heb wel de indruk dat er weinig lijn in dat soort beslissingen zit, maar ik wil daarover niet discussiëren." "Een overwinning had ons gevoel beter kunnen maken, maar we hebben niet gewonnen. Daardoor staan we ook op die zestiende plaats."