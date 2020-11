Karim Belhocine heeft lovende woorden voor andere eersteklasser: "Deze ploeg zal één van de mooiste verrassingen worden van het seizoen"

Charleroi haalde het dit weekend met duidelijk cijfers van Cercle Brugge, maar toch was trainer Karim Belhocine onder de indruk van zijn tegenstander. Hij denkt dat Cercle Brugge één van de mooiste verrassingen van het seizoen zal worden.

Charleroi kon dit weekend nog eens winnen in de Jupiler Pro League. Het zal deugd gedaan want ze hadden al drie competitiewedstrijden niet meer gewonnen. Toch had het volgens Karim Belhocine anders kunnen zijn. "De score weerspiegelt niet de vorm van de wedstrijd", aldus de trainer van de Carolo's na de wedstrijd.

Belhocine was voor de wedstrijd al op zijn hoede. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Cercle Brugge heeft, zowel op defensief als op offensief vlak, veel kwaliteiten. Ze hebben een evenwichtig team opgebouwd."

"Ik dacht het al eerder, maar de wedstrijd bevestigde mijn mening dat Cercle Brugge één van de mooiste verrassingen van het seizoen zal worden", concludeerde Belhocine.