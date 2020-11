Donny van de Beek vervangt Paul Pogba bij Manchester United, Boli Bolingoli in de basis bij Başakşehir

Om 18u55 worden er al twee wedstrijden afgewerkt in de Champions League. In de groep van Club Brugge moet Lazio op bezoek bij Zenit en in groep H speelt Manchester United op het veld van Başakşehir.

Manchester United verloor het voorbije weekend met 0-1 van Arsenal en dus voert Ole Gunnar Solskjaer enkele wijzigingen door. Paul Pogba kreeg heel wat kritiek en de Noor zet de Fransman nu ook op de bank. De Nederlander Donny van de Beek is zijn vervanger.

In doel is er wel een verrassing, want David de Gea krijgt rust. Zo start Dean Henderson voor de eerste keer in de Champions League. Achterin krijgt Tuanzebe nog eens een kans. Enkele weken geleden speelde hij een uitstekende wedstrijd tegen toppers zoals Neymar en Mbappé. Tuanzebe start naast Maguire.

Bij Başakşehir is het onder meer uitkijken naar Boli Bolingoli. Onze landgenoot start in de basis. Voor de Braziliaan Rafael wordt het dan weer een speciale wedstrijd, want hij speelde in het verleden 7 jaar voor Manchester United.