Peter Balette vervangt Wim De Decker: "Ik heb een goede engelbewaarder"

Net zoals Ngadeau en Roef hebben ook Wim De Decker en Francky Vandendriessche positief getest op het coronavirus. Daardoor zal de trainer van de Buffalo's er niet kunnen bij zijn voor de Europa League-wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado.

Bij KAA Gent was het afwachten of Peter Balette, de assistent bij de Buffalo's, positief zou testen op het coronavirus, maar het is niet het geval. Balette heeft zo wel geluk gehad, want hij heeft over Vandendriessche gezeten en zelfs naast De Decker.

Balette gaf meer uitleg bij de club zelf. "Ik zat over Franky en naast Wim, dus Ik heb een goede engelbewaarder. Hopelijk kan ik die mee op het veld nemen samen met de jongens", legde de assistent uit in een filmpje van KAA Gent op Twitter.