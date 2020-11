Beerschot-speler getuigt na besmetting met corona en waarschuwt jeugd: "Na tien dagen kon ik geen tien minuten meer lopen"

Ineens verdween Tom Pietermaat uit de wedstrijdselectie van Beerschot en iedereen wist meteen hoe laat het was: de middenvelder was besmet met corona. Gisteren getuigde hij op de Twitter van de club over zijn zware symptomen.

Terwijl veel profvoetballers er redelijk makkelijk vanaf komen, was dat niet het geval bij Pietermaat en zijn vriendin. “We moesten elkaar verplichten om toch maar iets te eten. Reukzin kwijt, smaak kwijt. Totaal geen fut meer. Ik geraakte de zetel niet meer uit. Ik heb tien dagen letterlijk plat gelegen. Na die tien dagen heb ik dan toch een poging ondernomen om te gaan joggen. Ik hield het amper tien minuten vol."

"Toen besefte ik dat het heel lang zou duren om weer de oude te worden. Ik geraakte zelfs de trap niet meer op. Ik dacht: “Hoe geraak ik dan in godsnaam opnieuw op een voetbalveld?”

Hij moest zijn conditie weer helemaal opbouwen. Een 28-jarige gezonde prof... “Je bent jong, je weerstand is goed, je leeft gezond, je slaapt goed. Dat ik dan toch echt last had van die symptomen, daarvan ben ik wel geschrokken. Wees voorzichtig! Ik wil geen angst creëren, maar doe het niet alleen voor jullie familie. Bescherm ook jezelf, want het is geen lachertje als je het hebt."