Zinho Vanheusden heeft een succesvolle operatie achter de rug

Deze middag werd Zinho Vanheusden geopereerd aan zijn kruisbanden. Tegen KV Oostende liep de centrale verdediger namelijk een zware blessure op. Hij moet nu revalideren en zal ongeveer een half jaar aan zijn comeback moeten werken.

Volgens Het Belang van Limburg is Zinho Vanheusden deze middag succesvol geopereerd aan zijn kruisbanden. Het gebeurde bij de specialist Koen Lagae. De centrale verdediger en kapitein van de Rouches kan zo beginnen aan zijn revalidatie.

Het voorbije weekend liep Vanheusden de zware blessure op in de wedstrijd tegen KV Oostende. Het geschreeuw van de 21-jarige verdediger ging door merg en been. Vanheusden zou ongeveer 6 maanden out zijn.