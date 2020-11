Contractverlenging onder de radar: Antwerpse sterkhouder blijft langer aan boord

Ivan Leko lijkt met Antwerp stilaan op kruissnelheid te komen. De Kroatische oefenmeester heeft een rijk gevulde kern ter zijner beschikking. De concurrentiestrijd is groot, maar enkele namen knokten zich al in de basisopstelling van The Great Old.

Abdoulaye Seck was vorig seizoen nog bankzitter onder Laszlö Bölöni, maar onder Leko ontpopte de Senegalese reus zich tot een rots in de branding achterin. Het begon met een ijzersterke prestatie in de bekerfinale tegen Club Brugge, daarna trok hij die lijn in de competitie én Europa gewoon door. Opmerkelijk is dat Seck in augustus al een contractverlenging kreeg bij stamnummer één. De Senegalees tekende bij tot 2023 in Deurne-Noord, dat bevestigt Het Nieuwsblad. De verdediger had anders einde contract geweest op het einde van dit seizoen.





Volg Antwerp - LASK Linz live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.