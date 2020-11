"Enkel Real Madrid en Barcelona kunnen zoiets opvangen": Michel Louwagie maakt een bilan op bij AA Gent

Voor Michel Louwagie is het nog geen makkelijk seizoen gebleken, met diverse coachwissels en heel veel pech. Voor het duel in en tegen Rode Ster Belgrado maakt hij een bilan op.

"De poulefase van de Europa League halen was ons hoofddoel, maar zolang het mathematisch kan gaan we uiteraard ook voor Europese overwintering", aldus Louwagie in gesprek met Het Nieuwsblad.

"Al wordt de competitie natuurlijk wel stilaan prioritair. Er is dit seizoen al veel over AA Gent geschreven, maar de media leggen te makkelijk naast zich neer dat we pech kenden."

Real of Barca

"Odjidja heeft een gigantische impact en hij viel uit, ook Owusu, dan nog eens Depoitre, Chakvetadze is net de looptrainingen begonnen, ..."

"Elke ploeg in België die spelers van dat niveau verliest, kan dat niet opvangen. Enkel Real Madrid en Barcelona kunnen dat, wij moeten incasseren."