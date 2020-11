Het 'witte konijn' voor Gent in Belgrado: "Hij is altijd erg professioneel gebleven"

Na twee jaar nog eens een match met inzet voor Colin Coosemans. En dan meteen eentje in de Europa League tegen Rode Ster Belgrado, ga er maar aan staan ...

Even leek het er op dat AA Gent na de Europese schorsing van Sinan Bolat en de coronabesmetting van Davy Roef het met een 17-jarige doelman zou moeten gaan doen in Belgrado.

Maar er werd een oplossing gevonden door derde doelman Colin Coosemans op de Europese lijst te zetten en dus speelt hij nog eens een match met inzet.

Professioneel

Deze zomer wou hij nog een transfer, maar die kwam er niet. En dus schikte de goalie zich in zijn rol van derde doelman.

"Hij heeft het niet makkelijk gehad, maar nooit problemen gemaakt en is altijd professioneel gebleven", is keeperstrainer Francky Vandendriessche duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Mentaal zie ik geen problemen, hij is altijd klaar en wil altijd keepen. Druk? Er ligt druk op de match, maar dat is perfect voor hem."