Gent verliest ook bij Rode Ster en mag Europese lente vergeten na foutje van Coosemans

KAA Gent mag een Europese lente vergeten. Ook in Belgrado gingen de Buffalo's met de billen bloot. Een fout van Colin Coosemans lag aan de basis van het verlies.

KAA Gent start op die manier met nul op negen aan de Europa League. Mathematisch gezien is alles nog mogelijk, maar geen enkele Buffalo gelooft dat de blauwhemden dit nog redden.

Ook in Belgrado was het wederom te weinig én te slordig. Nochtans leek Dame Foruna eventjes voor de Gentse kant te kiezen. Bij een 1-0-voorspong voor Rode Ster week een schot van Vadis Odjidja af. Gent was nergens, maar het was 1-1.

In het slotkwartier van die eerste helft kregen de Buffalo's overigens dé kans om op voorsprong te komen. Jordan Botaka kon echter niet profiteren van geklungel in de Servische defensie.

Op het uur zagen we een déjà-vu. Colin Coosemans speelde dit seizoen nog geen minuut, maar ook hij ging mee in de Gentse doelmannensaga. De Gentse goalie ging met een slap handje naar een schot op vrije trap, 2-1.

Nul op negen

De Buffalo's probeerden dan wel te reageren, maar een echt slotoffensief kwam er niet. Al liet Tim Kleindienst in de slotseconden dé kans op de gelijkmaker liggen. Met nul punten én een slecht gevoel terug naar België. En zondag wacht RSC Anderlecht...