Wat met Ole Gunnar Solskjaer? Het bestuur van Manchester United denkt er zo over

Blijft Ole Gunnar Solskjaer aan het roer bij Manchester United? De voorbije weken waren er heel wat geruchten dat de Noor moest vertrekken, maar het bestuur zou vertrouwen hebben in de trainer.

Volgens Fabrizio Romano ziet het er niet meteen naar uit dat Manchester United Ole Gunnar Solskjaer aan de deur zou zetten. In zijn Here We Go Podcast legde de bekende journalist uit dat de club niet denkt aan een trainerswissel.

Bij de Engelse topclub gaan ze er vanuit dat de resultaten doorheen het seizoen beter zullen worden. Voorlopig doet Manchester United het goed in de Champions League met 6 op 9, maar in de Premier League laat de club het voorlopig afweten. Ze staan op de 15de plaats met 7 op 18.