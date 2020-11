🎥 Ex-spits Club Brugge en STVV soleert naar waanzinnige goal tegen Bayern Leverkusen

In de Europa League is het altijd leuk om te volgen hoe de oude bekenden van de Jupiler Pro League het nog doen bij hun nieuwe clubs. Elton Acolatse lijkt alvast zijn draai te hebben gevonden in Israël.

Na twee jaar bij STVV verruilde de Nederlandse spits de Jupiler Pro League voor Hapoel Beer Sheva. De Israelische topclub nam het donderdagavond in de Europa League op tegen Bayer Leverkusen (2-4). Acoltatse was goed voor beide goals voor zijn club, waaronder een schitterende soloactie die resulteerde in de 2-1. De flankspeler zit zo al aan vier goals in de competitie. Edson Acolatse vraiment fort ce joueur pic.twitter.com/LfiwGV26UR — Batmane𓅓 (@trashfrr) November 5, 2020