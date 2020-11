Vandenbempt ziet speler helemaal openbloeien bij Anderlecht: "Hij brengt wat Kompany vorig seizoen van Roofe hoopte te zien"

Door de vele blessures en coronagevallen blijft het moeilijk voor Vincent Kompany om ieder weekend dezelfde elf de wei in te sturen. Al zijn er enkele die zich stilaan beginnen opwerpen als titularis.

Eén van de absolute uitblinkers in de overwinning tegen Antwerp van vorig weekend was ongetwijfeld Lukas Nmecha. De Duitse Engelsman, gehuurd van Manchester City, deed Antwerp-verdediger Gelin regelmatig sterretjes zien.

Ook Peter Vandenbempt was onder de indruk: "Topprestatie van de centrumspits van Anderlecht tegen Antwerp", klinkt het in Sport/Voetbalmagazine.

"Ideaal aanspeelpunt bij de veelvuldige tegenaanvallen van paars-wit: balvast, ijzersterk in de duels en bijzonder actief in de voortzetting. Nmecha was de kapstok waaraan Anderlecht zijn aparte aanpak had opgehangen."

Onbetwiste titularis

"De Duitse Engelsman beschikt niet over de fijnste techniek maar brengt wat Kompany vorig seizoen van Roofe hoopte te zien: werkkracht, beweging, loopvermogen en af en toe een assist of een goal. Nmecha is intussen zonder discussie de nieuwe nummer één in de spits"