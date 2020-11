Helemaal uit beeld verdwenen, ook bij beloften: "Hij vond het opportuun om aan zijn terugkeer te werken"

De echt grote doorbraak moet er nog steeds komen voor Mile Svilar. De nu 21-jarige doelman zit al drie jaar bij Benfica, maar is na zijn coronabesmetting uit de selectie verdwenen. En ook uit de beloftenselectie van Jacky Mathijssen.

Normaal gezien was Svilar eerste keuze bij de U21, maar nu zit hij dus niet meer in de kern. “Hij heeft een aantal problemen gekend bij Benfica, waardoor hij daar ook uit de selectie is gevallen. Vorige keer konden we hem niet oproepen, wegens de coronaproblematiek. Momenteel is hij aan de weg terug bezig", aldus Jacky Mathijssen.

"We hebben hem dan ook gecontacteerd en hij vindt het op dit moment meer opportuun te werken aan zijn terugkeer op het hoogste niveau. We laten hem helemaal niet vallen, integendeel. Maar we focussen eerder op maart. Dan gaan we die doelmannenkwestie helemaal opnieuw bekijken en hopelijk is dan aan zijn status bij Benfica iets veranderd.”