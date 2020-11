Drie op een rij voor Moeskroen: ook match tegen OH Leuven wordt nu uitgesteld

Moeskroen moest al de matchen tegen STVV en Cercle Brugge laten uitstellen en nu komt daar ook de wedstrijd tegen OH Leuven van zaterdag bij.

Moeskroen kampt nog altijd met enorm veel coronagevallen. Er zijn nog altijd 25 positieve gevallen binnen de club al konden ze woensdag een eerste keer trainen met een vijftiental spelers.

“De wedstrijd OHL-RE Mouscron van morgen zaterdag 7 november uit de Jupiler Pro League is door de kalendermanager uitgesteld. Dit gebeurde na een aanvraag van RE Mouscron nadat meer dan 7 A-kernspelers positief testten op Covid-19. Conform het Covid-19 Protocol en het Bondsreglement diende de club een aanvraag in, waarna de kalendermanager besloot de wedstrijd uit te stellen. De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd", aldus de Pro League.