📷 John Van den Brom maakt kennis met zijn spelersgroep: "Al heel wat verwezenlijkt in het voetbal"

Zondagochtend maakte John Van den Brom kennis met zijn nieuwe spelersgroep. De van Utrecht overgekomen coach was zaterdag aandachtig toeschouwer op Stayen. Vanmorgen leidde de Nederlander zijn eerste training in Genkse loondienst.

Niets dan lachende gezichten uiteraard bij Racing Genk na de derbyzege tegen STVV. De Nederlander had een lichte uitlooptraining voorzien.

Voor de camera van Sporza deelde aanvoerder Danny Vukovic zijn eerste indruk: "Het is leuk om een coach van dat kaliber te krijgen, hij heeft al heel wat verwezenlijkt in het voetbal. We hoorden dat hij goed met mensen kan omgaan, en dat zagen we vandaag al terug."

"Hij beschikt hier over veel goede spelers en er is nog veel ruimte voor verbetering. Het is goed nieuws dat we bijna bovenaan staan in het klassement, zonder ons beste spel te spelen. We weten dat we nog veel werk voor de boeg hebben", aldus de Australische goalie van Racing Genk.