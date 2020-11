Waar blijft de progressie van Emmanuel Dennis? "Hij is niet zo goed met de glorie omgegaan"

Philippe Clement meent dat Emmanuel Dennis meer in zijn mars heeft dan hij nu laat zien en daarin heeft hij gelijk. De Nigeriaanse aanvaller scoorde nog maar één keer dit seizoen. "Hij was te veel met een transfer bezig", meent ex-assistent Rudi Cossey.

Cossey was onder Ivan Leko assistent bij Club Brugge en is dat nu bij Antwerp. Hij zag dat er iets scheelde met zijn mentaliteit. “In het begin was hij scherp, nuchter en gedreven om zich te bewijzen, maar hij is daarna niet zo goed met de glorie omgegaan”, zegt Cossey in de Krant van West-Vlaanderen. “Hij is zijn eigen weg beginnen te gaan. Hij focuste zich op een transfer, maar die kwam er niet en daar kon hij heel moeilijk mee om."

Geen makkelijk karakter dus... "Dennis is heel eigenzinnig, heel wisselvallig, heel moeilijk te kneden en heel moeilijk in patronen te passen. Ik vrees dat hem dat parten speelt. Voor Club is hij een goudklompje, maar hij ontwikkelt zich niet zoals gehoopt. Hij moet begrijpen dat hij zich ten dienste van de ploeg moet stellen en zich aan de afspraken moet houden. Het is niet alleen in Brugge dat coaches hem zullen vragen om hard te werken, ook bij balverlies. Als je dat in een grote competitie nog moet leren, zit je met een groot probleem.”