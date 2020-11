Gewisseld bij de rust, nog steeds een probleem met Vadis Odjidja

De problemen bij AA Gent zijn er niet kleiner op geworden na het gelijkspel tegen Anderlecht. De personeelsproblemen dan... Zes spelers met corona, tal van blessures en ook kapitein Vadis Odjidja moest weer het veld verlaten.

Toch wel opmerkelijk dat Vadis er na de rust niet meer bij liep. Het meeste Gentse gevaar kwam er dankzij hem. "Hij heeft nog altijd een probleem met de kuit", zuchtte Peter Balette. "We konden er geen risico mee nemen. Als dat een scheur wordt, ben je hem zes weken kwijt. Dat was weer een tik voor de ploeg. Hij is onze kapitein, onze leider."

Het was geen makkelijke voorbereiding voor Balette. Eigenlijk was er geen voorbereiding, want op de wedstrijddag mocht alles weer de vuilbak in. "Ik wist vanmorgen nog niet wie ik kon opstellen", gaf Balette aan. "Ik kan hier een papier met excuses leggen, maar dat doe ik niet. Het was hopen, zoeken, tasten, telefoneren... Ik heb een paar keer naar mijn bank gekeken en daar zat Bezus en dat was het van de A-kern. Ik was wel blij voor Mbayo en Samoise dat ze op het veld stonden toen we de gelijkmaker scoorden."