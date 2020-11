Grote leegte na Romelu Lukaku bij de Rode Duivels: nieuwkomer is daarom geen verrassing

Het is een situatie waarmee bondscoach Roberto Martinez al langer geconfronteerd wordt. De Belgische spitsen die in de pikorde na Romelu Lukaku komen, blijven het moeilijk hebben om zich bij hun respectievelijke clubs op te werpen als basisspelers.

Christian Benteke en Michy Batshuayi bij Crystal Palace en Divock Origi bij Liverpool, basisplaatsen zijn zeldzaam voor deze spitsen. Ze moeten zich meestal tevreden stellen met een invalbeurt. In het geval van Origi zou het al een succesje zijn mocht hij überhaupt nog eens tot de kern behoren. Hij is dan ook niet geselecteerd voor het komende drieluik bij de Rode Duivels.

Na enkele basisplaatsen werd Batshuayi door trainer Hodgson opnieuw naar de bank verwezen wegens niet overtuigend genoeg. Eén assist is een te povere balans voor Michy. In de weinige speelminuten die Benteke toebedeeld krijgt, wist hij de weg naar doel ook nog niet te vinden.

Lukebakio toont zich

In dat opzicht hoeft de selectiekeuze voor Dodi Lukebakio dus niet te verbazen. In tegenstelling tot zijn Belgische collega's in de Premier League behoort hij meestal tot de basisploeg van Hertha BSC en heeft hij in de sterke Bundesliga toch al twee doelpunten en evenveel assists achter zijn naam staan. Die goede vorm zal hij allicht willen omzetten in speelminuten bij de Rode Duivels.