Goalgetter Georges Mikautadze (Seraing) ziet het groot: "Alle spelers dromen van promotie naar 1A"

Seraing is misschien wel de revelatie in 1B tot dusver. De ploeg van Emilio Ferrera staat op een knappe tweede plaats en staat garant voor veel goals. Daar zijn ze op het Stade du Pairay vooral Georges Mikautadze erg dankbaar voor.

De amper 20-jarige goalgetter scoorde maar liefst vijftien goals in negen competitiewedstrijden, ronduit duizelingwekkende cijfers. Bij Sportweekend sprak Emilio Ferrera, die toch al heel wat watertjes doorzwom, vol lof over de Franse spits. "Ja, 't is een fenomeen, he! Vooral omdat hij op alle manieren kan scoren. Ik denk dat hij een grote carrière tegemoet gaat."

"Ik ben naar hier gekomen om speelminuten te krijgen", geeft Mikautadze aan. "Ik wil tonen dat ik klaar ben om met Metz in de Ligue 1 te spelen."

Seraing, dat voor de start van de competitie als een van de degradatiekandidaten werd beschouwd, draait tot veler verbazing bovenin mee. "Alle spelers dromen van een promotie naar 1A. Dat zou een magische stunt zijn", besluit de sluipschutter van Seraing.