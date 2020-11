Er moet Kaya iets van het hart over manier waarop Mechelen hem behandelt: "Ik had twee goede jaren gedraaid én was kapitein"

Onur Kaya zit op een dood spoor bij KV Mechelen. De voormalige aanvoerder krijgt amper nog speelgelegenheid. Maar het is vooral de manier waarom zijn club hem behandelt die pijn doet.

Onur Kaya was de voorbije seizoenen één van de sterkhouders van KV Mechelen. Tegenwoordig moet de voormalige aanvoerder tevreden zijn met een handvol minuten. Ook afgelopen vrijdag tegen Sporting Charleroi kwam hij pas in de slotfase op het veld.

De middenvelder kan begrijpen dat er sportieve keuzes moeten worden gemaakt, maar de manier waarom Malinwa met zijn aflopende contract omgaat doet hem pijn. "Ik heb het bestuur zelfs nog niet gehoord. Dit wordt mijn laatste seizoen bij Mechelen."

Het kwam over alsof KV Mechelen niet meer op me rekent -

"Wat mij het meeste pijn doet is niet dat ik op de bank zit", stort Kaya zijn hart uit in Het Laatste Nieuws. "Ik heb altijd aangegeven dat ik alles zal doen voor de club en voor de fans. Ook als invaller."

"Ik kan echter niet waarderen dat we aan het seizoen beginnen en dat ik van de club te horen krijg dat ik mag vertrekken bij een lucratief bod. Het kwam over alsof Mechelen niet meer op me rekent. Ik had tweede goede jaren gedraaid én was kapitein. Dat doet iets met je."