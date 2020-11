Opnieuw verdeeldheid gezaaid bij Real Madrid? "Sinds augustus is hij een schim van zichzelf"

Het loopt stroef bij Real Madrid. In de Champions League redde Vinicius zijn ploeg nog uit een hachelijke situatie, maar tegen Valencia ging 'De Koninklijke' roemloos onderuit. Raphael Varane kreeg na zijn match wat kritiek over zich heen.

De vier tegengoals die Thibaut Courtois slikten vielen onder de categorie 'zuur voor de doelman'. Valencia scoorde driemaal met een strafschop en Varane maakte een eigen doelpunt.

Spanningen bij Real

De Franse verdediger is niet aan zijn beste periode bezig bij Real Madrid. "Sinds de match tegen Manchester City is hij een schim van zichzelf", liet de manager van Karim Benzema zich op Twitter kritisch uit over Varane. In augustus ging hij twee keer in de fout waardoor Real uit de Champions League werd gekegeld.

Niet leuk voor Varane als hij dat leest. Enkele weken geleden zaaide Benzema zelf verdeeldheid in de kleedkamer. Toen vroeg hij aan ploegmaat Mendy om de bal niet meer naar Vinicius te spelen.