Vertonghen zwaar onder de indruk van nieuwkomer De Ketelaere: "Grote toekomst voor zich"

De Rode Duivels bereiden zich voor op het drieluik tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken. Jan Vertonghen zag er weer heel wat jonge gasten bijkomen, maar was op training meteen onder de indruk van één bepaalde speler.

Het was zelfs een nieuwkomer waar Vertonghen vol lof over was. "Ik ben altijd al een fan geweest van Charles De Ketelaere, maar nu heb ik hem ook op training gezien. Het is een echte stylist en hij heeft een grote toekomst voor zich. Ik was echt onder de indruk van hem!", aldus Vertonghen.

Vertonghen zag nog heel wat jongeren opdagen. "Daar ben ik wel blij om. Ikzelf train en speel nog altijd graag met de Rode Duivels en ik geef altijd alles. Het is leuk om die gretigheid bij die jonge gasten te zien."