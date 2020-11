Opnieuw puntenverlies voor Anderlecht in slotfase ... Hoe zou klassement na 80 minuten eruit zien? Erg verrassende resultaten!

Vincent Kompany zag zijn Anderlecht in de slotfase opnieuw twee punten weggeven, deze keer tegen AA Gent. Het blijft een oud zeer voor paars-wit, dat toch stilaan echt vooral in eigen voet schiet.

"Zonder die late tegendoelpunten hadden we nu al veel meer punten. Ik neem de schuld op mij", besefte Vincent Kompany enkele weken geleden na de 2-2 tegen OH Leuven al.

En tegen AA Gent is het opnieuw voorgevallen dat paars-wit punten verloor. Daarmee komen ze nu al op tien verloren punten in twaalf speeldagen. We gingen eens kijken naar alle wedstrijden waar de stand nog ingrijpend veranderde door doelpunten vanaf minuut 81 of later.

Dat gebeurde in volgende wedstrijden allemaal:

Speeldag 1 KV Mechelen - Anderlecht; 86' Vanlerberghe (2-2) Speeldag 2 KRC Genk - OH Leuven; 85' Henry (1-1) Speeldag 2 AA Gent - KV Kortrijk; 83' Van Der Bruggen (1-2) Speeldag 2 Cercle Brugge - Antwerp; 86' Mbenza (2-1) Speeldag 3 Anderlecht - Moeskroen; 90' Gnohéré (1-1) Speeldag 4 Eupen - STVV; 85' Suzuki (1-1) Speeldag 4 KRC Genk - Club Brugge; 83' Badji (1-2) Speeldag 5 KV Mechelen - KV Oostende; 91' Hendry (0-1) Speeldag 5 STVV - Antwerp; 88' Juklerod (2-3) Speeldag 7 Kortrijk - Antwerp; 82' Refaelov en 90' Mbokani (1-3) Speeldag 7 Standard - Zulte Waregem; 82' Muleka (2-2) Speeldag 7 KRC Genk - KV Oostende; 83' Gueye (2-2) Speeldag 7 Beerschot - Waasland-Beveren; 90' Brogno (3-2) Speeldag 7 Anderlecht - Eupen; 90' Ngoy (1-1) Speeldag 8 Waasland-Beveren - Genk; 90' Vukotic (1-1) Speeldag 9 Standard - Club Brugge; 90' Gavory (1-1) Speeldag 9 Anderlecht - OH Leuven; 84' Maertens (2-2) Speeldag 10 KAA Gent - KRC Genk; 84' Bongonda (1-2) Speeldag 11 Club Brugge - KV Mechelen; 81' Schoofs (2-2) Speeldag 11 Standard - KV Oostende; 86' Dussenne (1-0) Speeldag 11 Zulte Waregem - KV Kortrijk; 90' Mboyo (1-1) Speeldag 12 KV Mechelen - Charleroi; 83' Van Damme (3-3) Speeldag 12 Eupen - Waasland-Beveren; 84' Koch (1-1) Speeldag 12 KV Oostende - Club Brugge; 81' Diatta & 90' Badji (1-3) Speeldag 12 KAA Gent - Anderlecht; 89' Yaremchuk (1-1)

Als we dat in punten gieten, dan is Anderlecht inderdaad het team dat het meeste 'last' heeft van de zaak en niet minder dan tien punten verloor. Maar ook KRC Genk verloor klaarblijkelijk al veel punten.

Gieten we dat vervolgens in een klassement na 80 minuten, dan staat Anderlecht wel degelijk op kop in de rangschikking. Genk zou de verrassende tweede zijn, Antwerp en Standard zouden een duikje nemen in het klassement omdat zij net in de laatste minuten erbovenuit steken.